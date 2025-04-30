العراق "قلق" من التصعيد الاخير بين الهند وباكستان

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق التصعيد الأخير في العلاقات بين الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأكدت الخارجية العراقية في بيانها، "أهمية ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي اجراءات انتقامية قد تؤدي الى تفاقم الازمة".

وشددت الوزارة، على أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، مشيرة الى أنها "تدعم في هذا الإطار الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون أمس الثلاثاء في باهالجام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.

ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ عام 2000.

وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ودعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنهما خاضا سابقا 3 حروب، منذ التقسيم عام 1947.