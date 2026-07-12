العراق "قلق" من استمرار التوتر الإقليمي ويخشى تأثيره على الملاحة البحرية

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن "قلقها" من استمرار التوترات الإقليمية والخشية من انعكاسها على الملاحة البحرية والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تخشى من استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية.

وأكدت على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وجددت الخارجية العراقية تأكيدها على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأمنها واستقرارها، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

ودعت إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، فإنها تؤكد دعم العراق لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وصون المصالح المشتركة لشعوبها.

وشهدت المنطقة الإقليمية عودة التصعيد مجدداً بعدما شنت الولايات المتحدة الأميركية هجمات جوية وصاروخية استهدفت مواقع إيرانية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في المقابل ردت إيران بقصف أهداف في البحرين وقطر والكويت، بحسب ما أعلنت الدول الخليجية عن ذلك ببيانات رسمية.