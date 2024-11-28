العراق في عين الانتقاد.. غياب "حقوق الإنسان" يسبب أزمة دولية ونداء عاجل لرشيد والسوداني

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حميد الشبلاوي، يوم الخميس، عن أزمة دولية تتعلق بعدم وجود مفوضية حقوق إنسان في العراق، موجهاً نداء إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل ومنع التدخلات السياسية في اختيار المفوضية الجديدة.

وقال الشبلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا لحقوق الانسان انتهى عملها في عام 2020 وتسبب ذلك بأزمة دولية على اعتبار أن العراق فقد التمثيل بحقوق الانسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان للدول العربية".

وأضاف أن "هناك انتخابات دورية للدول العربية تكون رئاسة مجلس مفوضية حقوق الانسان كل سنة لدولة، وان العراق فقدها بسبب عدم وجود مفوضية لحقوق الإنسان في البلاد، وأن هذا شي تسبب في زيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات وزيادة حالات الطلاق وهذا أيضا تسبب بفقدان العراق عضويته لمجلس حقوق الإنسان في الدول العربية".

وأشار الشبلاوي، إلى أن "القوى السياسية تتدخل اليوم بعمل مجلس النواب وتريد اختيار أعضاء لمجلس المفوضين لحقوق الانسان، وكأن المفوضية حزبية وغير مستقلة"، موجهاً نداء استغاثه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بـ"التدخل وحسم مفوضية حقوق الانسان دون تدخل حزبي وتكون مفوضية مستقلة غير متحزبة".