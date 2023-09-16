العراق في الربع الأول من قائمة الدول الأكثر نفوذاً وتأثيراً حول العالم

شفق نيوز / شغل العراق المرتبة 50 عالمياً والرابعة عربياً في أكثر الدول تأثيراً في العالم حسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر نفوذا في العالم في عام 2023، بـ 95.29 نقطة، من اصل 195 مدرجة بالجدول، حيث تقود العالم في مجالات العلوم والرياضة والتكنولوجيا وغيرها، وتتميز البلاد بأقوى اقتصاد وجيش في العالم، واحتلت الصين المركز الثاني بـ 95.09 نقطة وجاءت روسيا بالمركز الثالث بـ 94.26 نقطة، وجاءت الهند بالمركز الرابع بـ 94.16 نقطة ومن ثم فرنسا بالمركز الخامس بـ 94.15 نقطة".

وبحسب المجلة، جاءت ألمانيا بالمركز السادس بـ 93.63 نقطة، ومن ثم المملكة المتحدة بالمركز السابع بـ 93.47 نقطة وجاءت اليابان ثامنا بـ 93.38 نقطة، وجاءت السعودية بالمركز التاسعة بـ 93.12 نقطة، وجاءت ايطاليا بالمركز العاشر في أكثر الدول تأثيراً في العالم بـ 92.84 نقطة.

هذا وتذيلت غرينادا في أقل دول العالم تأثيراً لتحتل 195 عالميا وبـ 45.74 نقطة تسبقها جزر القمر بالمرتبة 194 عالميا بـ 46.02 نقطة، وفق المجلة المختصة بالإحصائيات.

عربياً، جاءت السعودية بالمركز الأول والامارات ثانياً وبالمرتبة 33 عالميا بـ 88.36 نقطة، ومصر ثالثاً بالمرتبة 41 عالميا بـ 86.4 نقطة، ثم جاء العراق رابعاً وبالمرتبة 50 عالميا بـ 83.1 نقطة.

وحلت قطر خامساً بالمرتبة 55 بـ 82.37 نقطة، ومن ثم جاءت الجزائر سادسا بالمرتبة 56 عالميا بـ 82.28 نقطة، ثم الكويت سابعا بالمرتبة 58 عالميا بـ 82.05 نقطة، والمغرب ثامنا بالمرتبة 61 عالميا بـ 81.44 نقطة، وعمان تاسعا بالمرتبة 69 عالميا و78.6 نقطة ثم الأردن عاشراً وبالمرتبة 91 عالمياً بـ 72.96 نقطة.