العراق في اجتماع التحالف الدولي: على الجميع احترام سيادة البلد

شفق نيوز / شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، على ضرورة دعم سيادة العراق وعدم خرقها واحترام القوانين العراقية، فيما أشاد بالدور الكبير للقوات العراقية بما فيها الحشد الشعبي، والبيشمركة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية العراقي، في إجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وثمن حسين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الجهود الدولية وجهود دول التحالف لدعمها المستمر للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة من الأراضي العراقية وتدريب القوات العراقية".

وأكَّدَ "موقف الحكومة العراقية من مسألة الإرهاب، إذ عملت الحكومةُ على إتخاذِ الإجراءات الرامية إلى استئصال شأفةِ هذه الجماعات حتى نهايتها الحتمية وتحقيق ذلك الهدف المشترك عبر إستدامة تعاون دول التحالف الدوليّ".

ونوه وزير الخارجية، إلى "عمل الحكومةِ في مجال بناء القدرات لمختلف صنوف القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز النظام القضائي بما ينسجم مع الأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتزامات العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ولفت إلى "إستعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات القادمة خلال شهر تشرين الأول القادم وأهمية هذه الانتخابات لمستقبل العراق"، مقدمرا في الوقت نفسه شكره لـ"الدول التي دعمت طلب العراق في مجلس الأمن لتعزيز إجراءات مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها".

وأشار حسين، إلى "إهتمام الحكومة العراقية بالنازحين وعودتهم الطوعية، وترى في ذلك أولوية، إذ شهد هذا الملف تطورات نوعيّة"، مبينا أن "جهوداً وطنية مستمرة لرفع الحيف وما لحق بالمكونات العراقية من ظلم الإرهاب وظلاميته".

وتابع أن "مجلس النواب العراقي أقرَّ قانون الناجيات الايزيديات، وكان لهذه الخطوة أثرٌ كبير في مساندة ضحايا تنظيم داعش الإرهابي وضمان محاسبة أفراده جرّاء أعمالهم الاجرامية".

وفي ختام كلمته، أكّدَ وزير الخارجية العراقي، رغبة العراق في "إستمرار العمل والتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحثِّ الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والاعمار".

وشدد على ضرورة "دعم سيادة العراق، والواجب على الجميع عدم خرق سيادته، وإحترام القوانين العراقية"، مُشيداً بـ"الدور الكبير للقوات العراقية بما فيها قوات الجيش، والحشد الشعبي، والپيشمرگه، والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية".