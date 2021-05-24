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العراق.. حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ

Category: سیاسة

Date: 2021-05-24T05:54:36+0000
العراق.. حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الاثنين، على وجود نوايا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز إن "هناك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها انتهى في الشارع العراقي، وتعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر حقيقي"، مشيرا إلى أن "هناك قوى سياسية ترفض ذلك التأجيل".

وأضاف العبودي، أن "هناك سيناريو آخر، تعمل عليه بعض القوى السياسية، من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لاسيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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