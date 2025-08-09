العراق.. تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية

شفق نيوز- بغداد

حدد مفوضية الانتخابات العراقية، يوم السبت، موعد بدء الحملة الانتخابية، مؤكدة أنها قد تكون قبل شهر من يوم الاقتراع، أو أطول من ذلك بقليل.

وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة الانتخابية تبدأ بموجب القانون بعد إيذان مجلس المفوضين وتحديداً بعد المصادقة على اسماء المرشحين، وستبدأ إما قبل شهر من يوم الاقتراع او أطول من مدتها بقليل".

وأضاف سلمان، أن "المفوضية العليا للانتخابات ارسلت قبل ايام اسماء المرشحين إلى الجهات المعنية والثابت بالقانون خلال 15 يوماً يتم الاجابة على قوائم الاسماء من قبل الجهات المعنية سواء كان المساءلة والعدالة، أو وزارات التعليم والتربية والداخلية".

وتابع: "بعد الإجابة والرد على أسماء المرشحين ستقرر المفوضية المصادقة على الأسماء، ومن بعدها يتم الإعلان عن موعد البدء بالحملة الانتخابية".

وأجرت مفوضية الانتخابات، يوقت سابق من اليوم، قرعة الأرقام الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة، وسط تأكيدها على تطوير وتحديث أجهزة الاقتراع.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.