العراق.. انفاق 35 مليار دينار على كل قانون أقره مجلس النواب الحالي

شفق نيوز- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، يوم السبت، عن حجم الإنفاق الكلي على مجلس النواب العراقي للأعوام من 2015 لغاية 2025، مؤكداً أنه تجاوز حاجز 5.5 تريليون دينار، وأقر فيها 321 قانوناً فقط، بمعنى أن كلفة إقرار قانون واحد تجاوزت 17 مليار دينار عراقي.

وأوضح العبيدي، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن "الدورة الحالية كانت الاعلى انفاقا اذ بلغ قيمة الانفاق الكلي لمجلس النواب بدورته الحالية 2.4 تريليون دينار عراقي اقر فيها المجلس 69 قانونا فقط بلغت قيمة اقرار كل قانون 35 مليار دينار للقانون الواحد.

وبين أن "قيمة الانفاق الكلي لمجلس النواب بدورته السابقة بلغت 1.8 تريليون دينار اقر خلالها 91 قانونا بلغت قيمة إقرار القانون الواحد فيه 20 مليار دينار عراقي.

وأعرب الخبير الاقتصادي، عن أمله ألّا ترتفع قيمة القوانين في الدورة المقبلة ليكون قيمة إقرار القانون أكثر من 100 مليار دينار عراقي.