العراق.. الفصائل المسلحة تبلغ القوى السياسية استمرار عملياتها ضد أميركا واسرائيل

شفق نيوز- بغداد

أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن عدداً من الفصائل المسلحة العراقية أبلغت جهات حكومية رسمية وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي أنها لن توقف عملياتها العسكرية التي تستهدف المصالح والأهداف الأميركية والإسرائيلية داخل العراق وخارجه، دعماً لإيران في الحرب الجارية بالمنطقة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن "قيادات الفصائل المسلحة البارزة أبلغت أطرافاً حكومية وسياسية خلال اجتماعات واتصالات غير معلنة خلال الساعات الماضية، أن قرار وقف عمليات استهداف المصالح والأهداف الأميركية والإسرائيلية داخل العراق وخارجه غير مطروح حالياً، وأن تطورات الحرب مع إيران تدفع نحو زيادة تلك العمليات من أجل الضغط العسكري عبر جبهات متعددة".

وأضافت أن "أطرافاً من الحكومة العراقية، إلى جانب أطراف سياسية بارزة، بذلت خلال اليومين الماضيين سلسلة من المساعي والضغوط السياسية بهدف احتواء التصعيد ومنع توسيع نطاق الهجمات خشية انعكاساتها الأمنية والدبلوماسية على العراق، إلا أن تلك الجهود لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن".

وأكدت المصادر أن "النقاشات داخل الأوساط الحكومية والسياسية مع الفصائل ركزت على مخاطر انزلاق العراق إلى مواجهة أوسع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية، فضلاً عن احتمالات توتر العلاقات الخارجية للعراق".

وختمت المصادر حديثها بالقول إن "بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي دعت الفصائل إلى تغليب المسار الدبلوماسي والحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، لكن الفصائل أكدت أن جبهة إسناد إيران لن تتوقف ما دامت الحرب ضدها من قبل اميركا وإسرائيل مستمرة".

وكانت عدة فصائل مسلحة عراقية قد أعلنت في بيانات سابقة انخراطها في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدة استهداف القواعد والمصالح الأمريكية داخل العراق وفي بعض دول المنطقة.