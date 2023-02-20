العراق: الغاز المصاحب المحروق يساوي كمية استيراده من إيران

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية حسين فؤاد، يوم الاثنين، ان الغاز المصاحب المحروق في البلاد يساوي كمية استيراده من إيران.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقب عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الغاز المصاحب الذي يتم احراقه في الآبار النفطية يساوي نفس كمية استيراد الغاز من الجانب الإيراني".

واضاف حسين ان "ثلاثة محطات رئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز الإيراني".

وينتج العراق ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 ملايين برميل في اليوم، بشكل أساسي الغاز المصاحب من النفط، وتقوم شركة غاز البصرة بمعالجة حوالي 30٪ من الغاز المنتج في العراق، ومع ذلك، ما يزال العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، وفقًا للبنك الدولي.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط، بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

يذكر أن العراق وقع اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لمعالجة 600 مليون قدم مكعب قياسي" مقمق" بكلفة 3 مليارات دولار.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما قدرت وزارة الكهرباء، فترة حاجة العراق من الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات.

وقامت ايران مؤخرا بتقليل صادرات الغاز للعراق بعد تاخر العراق عن دفع هذه مستحقاتها، قبل ان يعلن العراق في شهر حزيران 2022 عن تسديد 1.6 مليار دولار لإيران عن الغاز المستورد منها.