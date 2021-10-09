العراق.. الاتصالات جاهزة لتأمين الانتخابات ومواجهة أي خلل عالمي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، جاهزيتها لتلافي أي خلل في منظومة الانترنت ليوم غد الأحد، الذي يصادف انطلاق الانتخابات البرلمانية العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز، "تم توفر عناصر فنية في كل مركز اقتراع لمعالجة أي خلل فني يحدث في منظومة الانترنيت حيث يكون في كل مركز اقتراع موظفين دوام رسمي وحالة إنذار".

وأضاف المشهداني، أن "في كل مركز اقتراع يتواجد مهندس وفني لمعالجة أي خلل"، لافتا إلى أن "هناك تجهيز لساعات إضافية في حال حدوث ضعف بمنظومة الانترنت في أحد المحافظات".

وخلص المتحدث باسم وزارة الاتصالات إلى القول، إن "في حال حدوث خلل عالمي، فأعدت الوزارة طرقاً بديلة كي تسير العملية الانتخابية بشكل جيد".