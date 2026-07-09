العراق: اكثر من 10 ملايين شخص شيعوا خامنئي في النجف وكربلاء

شفق نيوز - بغداد

أعلن إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء، و رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإعداد والتنظيم لمراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، يوم الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص شيعوا جثمان خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء أمس الأربعاء في "الإحصاءات الأولية غير الرسمية".

وأكد العوادي في بيان رسمي، أن "مراسم التشييع أُنجزت بانسيابية وانتظام، ومن دون تسجيل أي خروقات أو حوادث تُذكر، (..) بفضل وعي الجماهير، والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات، والتفاني الكبير الذي أبدته جميع الجهات المشاركة".

وأعلنت اللجنة نجاح هذه المهمة التي ووصفتها بـ"الوطنية والدينية"، أعربت عن شكرها وتقديرها إلى جميع المؤسسات الرسمية، والعتبات المقدسة، والأجهزة الأمنية والعسكرية لا سيما هيئة الحشد الشعبي، والكوادر الصحية والخدمية، والمواكب الحسينية، وآلاف المتطوعين، وإلى أبناء الشعب العراقي كافة، "الذين قدموا انموذجًا مشرّفًا في الانضباط، والتعاون، والالتزام، وأسهموا في إنجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة الفقيد وعظمة المناسبة".

ووفقا لبيان اللجنة فقد غادر جثمان خامنئي، وجثامين الأربعة من أفراد أسرته، صباح اليوم الخميس الموافق التاسع من تموز 2026، في تمام الساعة 8:30 صباحًا، من مطار النجف الدولي، متوجهًا إلى إيران / مدينة مشهد.