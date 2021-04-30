العراق.. اعتقال أمين عام وجهاء الجنوب محمد الدنبوس

شفق نيوز / اعتقلت القوات الأمنية، يوم الجمعة، الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب محمد الدنبوس، في البصرة، وفق مذكرة قبض قضائية.

وأبلغ مصدر في شرطة محافظة البصرة، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت أمر القضاء واعتقلت الدنبوس، وفق مذكرة قبض صادرة بحقه بتهمة القذف والتشهير بشخصيات عامة".

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أواخر الشهر الماضي، عن صدور أوامر قبض بحق "الدنبوس" كونه مطلوبا وفق المادة 433 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 433 على "الحبس والغرامة او احداهما إذا وقع جرم السب والتشهير عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام".

والدنبوس شخصية عشائرية مثيرة للجدل، وفق مراقبين، ويشغل منصب أمين عام تجمع عشائر الجنوب، وقبلها شغل منصب أمين عام تجمع عشائر التحرير والبناء.