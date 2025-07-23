العراقيون فقدوا الثقة.. تشخيص من الإطار لعجز البرلمان وتحوله لمؤسسة امتيازات

شفق نيوز- بغداد

رأى عضو الإطار التنسيقي النائب مختار الموسوي، يوم الأربعاء، أن المواطن العراقي فقد ثقته بمجلس النواب، مرجعاً ذلك إلى "عدم جدية" البرلمان في تمرير القوانين المهمة، مشيرا إلى أن الشارع بات ينظر إلى المؤسسة التشريعية كمكان لتحقيق الامتيازات الشخصية أكثر من كونها جهة تمثيلية.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان أصبح عاجزاً عن تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن، ومنها القوانين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "هذا التلكؤ جعل الشارع يفقد ثقته بعمل النواب".

وأضاف أن "المواطن يرى في البرلمان اليوم ساحة لتقاسم المصالح ومصدر امتيازات، وليس سلطة تسعى لخدمة الناس أو تطوير واقعهم"، مشدداً على أن "هذا الانطباع لن يتغير ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لإنهاء التعطيل المستمر للقوانين".

وأكد الموسوي أن "العديد من التشريعات المعطلة أصبحت ضحية الخلافات السياسية، وهذا ما يعمق الفجوة بين المواطنين وممثليهم تحت قبة البرلمان.

ويعاني مجلس النواب العراقي من شلل تشريعي بسبب تكرار غياب النصاب ومقاطعات النواب، ما أدى إلى تأجيل الجلسات وتراكم أكثر من 150 مشروع قانون معطل.