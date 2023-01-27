العدل ترد على الدهلكي وترسل لجاناً تحقيقية الى "حوت الناصرية"

شفق نيوز/ ردت وزارة العدل، يوم الجمعة، على اتهامات النائب رعد الدهلكي بوجود عمليات "إبادة ممنهجة وتعذيب وحرمان" في "سجن الحوت" بمدينة الناصرية، معلنة إرسال لجان تحقيقية للوقوف على تلك "الإدعاءات".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل مايخص السجون التابعة لوزارة العدل".

وأكدت الوزارة، "عدم وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للاقسام الإصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الإنسان في الدوائر الإصلاحية".

وتابعت، "من باب حرص الوزارة على على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سنرسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية للوقوف على تلك صحتها".

ودعت الوزارة لجنة حقوق الانسان النيابية والنائب رعد الدهلكي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الادعاءات والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات.

وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، عن "عمليات ابادة ممنهجة وتعذيب وحرمان" في سجن "الحوت" بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

ودعا الدهلكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووزير العدل خالد شواني الى "التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية من عملية إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة".

وسجن الناصرية المركزي، أو ما يعرف باسم "سجن الحوت"، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار في العراق. تابع لوزارة العدل العراقية ويعد أكبر سجن في جنوب العراق افتتح في العام 2008.