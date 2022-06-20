العدل تدعو إيران لتنفيذ اتفاقيات تبادل السجناء والسفير: بلادي موافقة

شفق نيوز/ دعا وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الاثنين، استمرار التعاون مع إيران لتنفيذ اتفاقيات تبادل الخبرات والسجناء المحكومين"، فيما أكد السفير الايراني لدى العراق استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وقالت مديرية اعلام وزارة العدل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له بحضور الوكيل الاقدم للوزارة زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية أحمد لعيبي عبد الحسين"، فيما وجه الوزير "التهنئة للسفير الايراني بتنسمه منصبه الجديد سفيراً لإيران لدى العراق".

وجدد الوزير، بحسب البيان "استمرار التعاون بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص تبادل الخبرات وتبادل السجناء المحكومين".

وشدد الوزير على "أهمية تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء المحكومين والتعاون القانوني والقضائي، والتي تم خلالها تبادل سجناء محكومين عراقيين وايرانيين بين البلدين"، مبيناً أن "زيارته الاخيرة الى ايران جاءت في سياق عقد مزيد من الاتفاقيات والتي تصب في مصلحة البلدين".

من جانبه، أكد السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، "استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات المتعلقة بعملها وبالأخص الاتفاقيات الموقعة في مجال تبادل السجناء، والاتفاقيات الأخرى الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية والتبليغات القضائية والتدريبية بين الجانبين".