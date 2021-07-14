العتبة الحسينية تنأى بنفسها عن ترشيح "الحسيني" لوزارة الصحة

شفق نيوز/ اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الاربعاء، انها غير معنية بترشيح "صفاء الحسيني" إلى منصب وزير الصحة.

وكان الحسيني قد شغل موقع مدير عام مستشفى الامام زين العابدين التابع للعتبة الحسينية.

وقالت العتبة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "غير معنية بترشيح الدكتور صفاء الحسيني -الذي كان يشغل موقع مدير عام مستشفى الامام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية لمنصب وزير الصحة كما اعلن يوم امس".

واكد البيان، ان "العتبة الحسينية اشارت عليه بأن لا يتصدى لهذا المنصب لأسباب موضوعية عديدة، ولكنه ارتأى أن يترشح له وأصرّ على ذلك".

وجددت العتبة تأكيدها، انها "لا علاقة لها باستيزاره لو تم التصويت عليه في مجلس النواب".

واوضح البيان، ان "الحسيني قد انقطعت علاقته بمستشفى الامام زين العابدين (ع) بعد قبول استقالته في 15 حزيران 2021".

وكشف مصدر برلماني مطلع، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن المرشح لتولي منصب وزير الصحة صفاء الحسيني هو نجل شقيقة رئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صفاء الحسيني كمرشح إلى مجلس النواب لتسلم وزارة الصحة في نهاية شهر حزيران.

وبحسب مصدر مطلع، فأن رئاسة مجلس النواب أخّرت عرض الحسيني على جدول الأعمال للحصول على ثقة المجلس، بسبب "بعض الإجراءات".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تقديمه مرشحا لشغل منصب وزير الصحة إلى البرلمان بدلا من المستقيل حسن التميمي.

وقال الكاظمي، "قدمنا إلى مجلس النواب الموقر مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة".