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العتبة الحسينية تنفي اتصال نائب أمينها العام بقادة الحشد

Category: سیاسة

Date: 2021-09-29T20:02:37+0000
العتبة الحسينية تنفي اتصال نائب أمينها العام بقادة الحشد

شفق نيوز / فندت العتبة الحسينية، يوم الأربعاء، أنباء تحدثت عن اتصال نائب الأمين العام للعتبة، حسن رشيد العبايجي، بعدد من قادة الحشد الشعبي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعد من وسائلا الإعلام، في وقت سابق من اليوم، أنباء تفيد بقيام نائب الأمين العام للعتبة الحسينية حسن رشيد العبايجي بالإتصال بعدد من قادة الحشد الشعبي.

وذكرت العتبة في بيان صادر عن مكتب نائب أمينها العام، وورد لوكالة شفق نيوز، "لتوضيح موقف العتبة الحسينية المقدسة من بعض التصريحات، ولمنع خلط الأوراق، ينفي مكتب الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي نفياً قاطعاً ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي".

وشددت العتبة الحسينية، في بيانها على ضرورة "الحذر في نقل الأخبار، وانتقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، والانتباه والحذر من ترويج الأخبار الكاذبة".

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