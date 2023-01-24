العبيدي لوفد من برلمان كوردستان: قدمنا توصيات ملزمة للحكومة لوقف الاعتداءات التركية والايرانية

شفق نيوز / أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، تقديم اللجنة توصيات ملزمة للحكومة لوقف استمرار الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية، فيما دعا وفد من برلمان كوردستان أعضاء اللجنة إلى زيارة الإقليم والاطلاع على آراء السلطة التشريعية بشأن الملفات المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للعبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية خالد العبيدي استقبل في مكتبه ببغداد وفداً نيابياً من برلمان اقليم كوردستان برئاسة رئيس لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية والبيشمركة شخوان رؤوف بيك".

وأَضاف البيان أن "الاجتماع الذي جرى بحضور ومشاركة اعضاء من لجنة الامن والدفاع البرلمانية، بحث وضع آليات للتعاون في مجال التشريعات والقوانين الاتحادية، والتنسيق بشأن التهديدات الأمنية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الاساسية في مقدمتها الاعتداءات التركية والايرانية على الأراضي العراقية وسبل دعم حماية الحدود الدولية وتمثيل الإقليم في قيادة العمليات المشتركة، فضلا عن ملفات أمنية أخرى".

وشدد العبيدي للوفد الضيف على أن "العراق دولة ذات سيادة يرفض انتهاك اراضيه او الاعتداء على شعبه، كما إن دستوره يمنع استخدام أراضيه لتهديد جيرانه"، مبيناً أن "لجنة الأمن والدفاع قدمت توصيات ملزمة للحكومة لوقف استمرار الاعتداءات على أراضيه".

وأوضح البيان أن "رئيس وفد برلمان كوردستان عرض رؤيته لدعم التعاون بين لجنتي الامن في البرلمان الاتحادي وإقليم كوردستان"، داعيا لجنة الامن النيابية الى "زيارة الاقليم للإطلاع على آراء السلطة التشريعية بشأن الملفات المشتركة".

ويشهد اقليم كوردستان هجمات مستمرة جوية واخرى مدفعية تشنها القوات التركية والايرانية على أراضٍ في الاقليم بدعوى وجود منظمات او جهات مناوئة لهما، وسط تاكيد حكومتي الاقليم والاتحادية بضرورة اللجوء الى الحوار، وتمسك العراق بأن لا يكون منطلقا لتهديد أمن جيرانه.