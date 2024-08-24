العبد ربه: نينوى تعرضت للظلم والغبن في تمثيلها برلمانيا وحكوميا وأمنيا

شفق نيوز/ رأى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه اليوم السبت، أن نينوى تعرضت للظلم في التمثيل على الصعيد البرلماني والحكومي والأمني.

وقال العبد ربه في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "محافظة نينوى تعد ثاني أكبر محافظات العراق، وهي الأكبر من حيث تمثيل المكون العربي السني، ورغم ذلك لم تحصل على استحقاقها في البرلمان والوزارات والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "نينوى تستحق حاليا منصب رئاسة البرلمان و3 حقائب وزارية ولكن ذلك لم يحصل بسبب تقصير الجهات الممثلة لنينوى في القوى السياسية والبرلمان والحكومة".

وأشار العبد ربه إلى أن نينوى مهمشة كذلك من ناحية تمثيلها في مناصب وكلاء الوزارات وكذلك القيادات الأمنية، حيث أنها لم تحصل على تمثيل يناسبها في وكالات الوزارات ولا في القيادات العسكرية بالأجهزة الأمنية.