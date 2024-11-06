العباسي يبحث في قطر التعاون الأمني وعلاج جرحى الجيش العراقي

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الأربعاء، إلى دولة قطر على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بين العراق ودول الجوار.

وقالت الدفاع العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم استقبال الوزير العباسي بمراسم رسمية في مبنى وزارة الدفاع القطرية، حيث عقد اجتماع موسع مع نظيره القطري.

وبينت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية الإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل التنسيق في مجال التدريب والتمارين العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والقوات القطرية.

كما تناول الاجتماع، وفق البيان، موضوع إرسال الجرحى من الجيش العراقي للعلاج في المستشفيات القطرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين العراق وقطر.