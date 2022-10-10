العبادي يأسف: أمامنا ثورة شعبية وتدويل الحالة العراقية 

شفق نيوز/ حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، اليوم الاثنين، من الإستمرار بتعطيل الدولة، مشيرا الى ان الوضع ينذر بثورة شعبية وتدويل الحالة العراقية.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "مر عام على إجراء الإنتخابات المبكرة، وما زال الإنسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة".

وأضاف "دعوت سابقاً، وبمبادرات معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات أزمة العملية الإنتخابية وما تلاها، والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بنّاء ومسؤول للخروج من الأزمة، وأجدد اليوم الدعوة، وأحذر من اعتماد معادلة حكم إقصائية هشة تكون تداعيات سقوطها أكبر من مأزق الإنسداد الحالي".

وتابع قائلا "يؤسفني الحديث بلغة التحذير، لكن على الساسة إدراك، أنّ الإستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية، وبتدويل الحالة العراقية وهو ما لا يرضاه العراقيون"، معربا عن أمله بأن "يسود منهج الحكمة لإنهاء الأزمة السياسية، حرصاً على الدولة والنظام والشعب".