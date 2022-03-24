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العبادي يهنئ "انقاذ وطن" ويدعو لحوار ضمن "إطار تنسيقي"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T11:46:34+0000
العبادي يهنئ "انقاذ وطن" ويدعو لحوار ضمن "إطار تنسيقي"

شفق نيوز/ قدم زعيم تحالف "النصر" رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الخميس، التهنئة إلى تحالف "انقاذ وطن" باعلانه امس الكتلة النيابية الاكبر،  داعياً في ذات الوقت لحوار ضمن "إطار تنسيقي".

وقال العبادي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، اهنئ السادة مقتدى الصدر وبارزاني والحلبوسي والخنجر لاعلان تحالفهم، واتمنى صادقا أن يبدأوا اولى خطوات "انقاذ وطن" بالحوار الجاد ضمن "اطار" تتسيقي وطني لايجاد مخرج لازمات البلاد والانسداد.

وأضاف أن البلاد لا تعمر ولا يتم خدمة مواطنيها من دون تكاتف وتعاون المخلصين بعيداً عن الغنائم والامتيازات.

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وتحدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، التحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة) جمع 220 نائباً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل، محذراً في ذات الوقت بالقول، "نخشى أن تكون تبعات إقصاء وابعاد طرف بذاته مواجهات مسلحة".

 

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