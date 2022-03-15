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العبادي يهاتف بارزاني ويناقشان اعتداء أربيل ومعالجة الانسداد السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T09:09:43+0000
العبادي يهاتف بارزاني ويناقشان اعتداء أربيل ومعالجة الانسداد السياسي

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، "رفضه المطلق" للاعتداء على أربيل وأن سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، وفيما بيّن أن العراقيين ملتزمون بمبدأ حسن الجيرة، أوضح انه ناقش مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني سبل معالجة "الانسداد السياسي".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد مسعود بارزاني حول الأوضاع الحالية والانسداد السياسي"، مبينا انه "جرى التأكيد على الرفض المطلق لما تعرضت أربيل من اعتداء؛ إذ إن سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، والعراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام أراضيهم للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي".

وأضاف البيان أنه "تم استذكار صمود ومشاركة أربيل مع جميع العراقيين بالدم والتضحيات في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية لداعش".

وفي الشأن السياسي، بحسب البيان، فقد "تم التطرق إلى سبل التعاون وبذل الجهود من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي لا يخدم مصالح الناس ويضر بالتنمية الاقتصادية، والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلد وموارده لمصلحة جميع العراقيين من دون تمييز".

وكان العبادي نشر يوم أمس تغريدة على موقع تويتر قال فيها ان "استهداف أربيل العزيزة وارعاب مواطنيها غير مبرر اطلاقا، أيّاً كانت الجهة المستهدِفة. ان العراق واحد ومَنَعة وازدهار أربيل من مَنَعة وازدهار العراق. المرحلة خطرة، والمسؤولية جسيمة. نحتاج التضامن الوطني والحُكم الفعّال للحفاظ على المكاسب وتجاوز التحديات، وهي مُهمة الجميع".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

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