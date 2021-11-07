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العبادي يصف محاولة اغتيال الكاظمي بالعمل الإرهابي.. والأخير يؤكد: ماضٍ بتعزيز قوة الدولة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T15:15:55+0000
العبادي يصف محاولة اغتيال الكاظمي بالعمل الإرهابي.. والأخير يؤكد: ماضٍ بتعزيز قوة الدولة

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وعبر العبادي خلال اللقاء عن شجبه واستنكاره لحادثة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بمحاولة جر العراق الى فوضى، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وجدّد الكاظمي من جانبه، تأكيده "المضي في مشروع الإصلاح وكل ما من شأنه تعزيز قوة الدولة والقانون، وأعرب عن امتنانه للمواقف الوطنية الجادة والمستنكرة للاعتداء، التي صدرت عن مختلف الجهات الدولية والوطنية وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق حكومةً وشعباً".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر يوم الأحد، عن تعرضه إلى محاولة اغتيال فاشلة، فيما أوضحت السلطات الأمنية أن المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.

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