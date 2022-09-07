العبادي يطرح مبادرة مشروطة بـ"اتفاق سياسي"

شفق نيوز/ طرح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الأربعاء، مبادرة جديدة لحل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة 10 أشهر.

وقال العبادي، في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب".

وأضاف ان "النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى حل مجلس النواب.

وأعلنت المحكمة، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد "تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي.