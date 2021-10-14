سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العبادي يرفض "اصطفافات" سياسية برزت بعد الانتخابات "تهدد النظام العام" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T08:58:29+0000
العبادي يرفض "اصطفافات" سياسية برزت بعد الانتخابات "تهدد النظام العام" في العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي يوم الخميس عن رفضه لما أسماه "اصطفافات" سياسية برزت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق، مطالبا في الوقت ذاته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات "بحسم الإشكالات التي أربكت الوضع العام".

وقال العبادي في بيان اليوم، إن "الأهم من الربح والخسارة الإنتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب. وعليه فإنّ الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة"، مردفا بالقول "إننا نعمل مع الجميع لتجاوز الأزمة، ونعتقد بأنّ الدولة تسع الجميع، وأنّ بناء أو انهدام الدولة مسؤولية مشتركة".

وأشار إلى أن موقفه "من الإنتخابات كان وما زال واضحاً ومعلناً، وهو غير خاضع لمصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية. فقد طالبنا ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين 2019 بإنتخابات مبكرة نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي. وباركنا إجراء الإنتخابات في 10/10، وفي نفس الوقت انتقدنا إرتباك إجراءات المفوضية، مما خلق لغطاً البلاد في غنىً عنه، وأوجد واقعاً يشوبه التصعيد المؤسف".

وتابع العبادي بالقول "إننا ندعم جميع دعوات التهدئة والتضامن، ونعمل لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف"، داعيا "المفوضية العليا للإنتخابات لحسم الإشكالات التي برزت بالعملية الإنتخابية والتي أربكت الوضع العام".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.

ورفضت فصائل وقوى شيعية ضمن تحالف "الفتح" نتائج الانتخابات. وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع شيعي - شيعي.

related

العبادي يسعى للعودة لحكم العراق: ما يصدره الاقليم من النفط يكفيه

Date: 2019-07-13 16:31:51
العبادي يسعى للعودة لحكم العراق: ما يصدره الاقليم من النفط يكفيه

مفوضية الانتخابات بالعراق: لا يمكن بيع بطاقة الناخب ووزعنا 17 مليوناً منها

Date: 2021-09-30 07:56:58
مفوضية الانتخابات بالعراق: لا يمكن بيع بطاقة الناخب ووزعنا 17 مليوناً منها

لجنة الكاظمي تتلقى اشارات بإمكانية عودة قوى سياسية مقاطعة للانتخابات العراقية

Date: 2021-08-14 08:12:51
لجنة الكاظمي تتلقى اشارات بإمكانية عودة قوى سياسية مقاطعة للانتخابات العراقية

بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات تجيب وكالة شفق نيوز عن مدى تأثير السلاح المنفلت

Date: 2021-09-16 09:09:24
بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات تجيب وكالة شفق نيوز عن مدى تأثير السلاح المنفلت

تحالف العامري يرسم ملامح الحكومة العراقية المقبلة: ينبغي أن تكون من "الصقور"

Date: 2021-02-25 09:03:49
تحالف العامري يرسم ملامح الحكومة العراقية المقبلة: ينبغي أن تكون من "الصقور"

البعثة الأوربية تبدي لوكالة شفق نيوز موقفها من تدابير الانتخابات العراقية

Date: 2021-10-10 07:53:11
البعثة الأوربية تبدي لوكالة شفق نيوز موقفها من تدابير الانتخابات العراقية

تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

Date: 2020-09-23 05:00:30
تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

العبادي يدعو الى مرحلة "انتقالية" بالعراق تمهيدا للانتخابات

Date: 2019-11-15 22:03:38
العبادي يدعو الى مرحلة "انتقالية" بالعراق تمهيدا للانتخابات