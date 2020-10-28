العبادي يرد على كتاب بارزاني

شفق نيوز/ اصدر "ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، يوم الأربعاء، توضيحاً على حديث للزعيم الكوردي مسعود بارزاني اورده في كتابه الجديد "للتاريخ".

وكان بارزاني ذكر في كتابه (بو ميژوو – للتاريخ)بحسب قراءة أجرتها وكالة شفق نيوز، انه بعد استئناف المباحثات مرة اخرى بين بغداد واربيل عقب أحداث الاستفتاء، "جرت الجولة الاولى من المباحثات بمشاركة ممثلين عن القوات العراقية وبحضور الحرس الثوري الإيراني (باسداران) وحزب الله اللبناني، في المباحثات كان العراقيون يتحركون بأوامر ممثلي ايران وحزب الله وهذه حقيقة اهانة كبيرة من قبل العبادي للسيادة العراقية بأن يأتي بأناس اجانب ويتخذون القرارات في تحديد خطوط التماس، لهذا قررنا ان لايجتمع الوفد التفاوضي معهم مرة اخرى".

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وبهذا الخصوص، ذكر لإتلاف العبادي، أنه ينفي وجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، وقال إنها "تحريف لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الأوراق".

واضاف "الوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية آنذاك تشكّل فقط من فريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الارهاب» وهم أحياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم".

كما ذكر البيان أنّ "... العبادي سعى جاهداً لاحتواء أزمة الاستفتاء بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو املاءات أو انحياز لأي طرف اقليمي أو دولي"، كما جاء في البيان.







