العبادي يرد على المالكي ويحذر من "كسر الإرادة"

شفق نيوز/ رد القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، مساء الأحد، على دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لـ"ترك موضوع حل البرلمان".

وكان المالكي، قد دعا بوقت سابق من اليوم، ترك موضوع حل البرلمان، وتكريس الجهود علـى كيفية تفعيله، وكيفيـة ‎الإسراع بتشكيل حكومـة (ائتلافية).

وكتب العبادي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، أن "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً ‎على الشعب والدولة".

ودعا رئيس ائتلاف النصر، إلى "اتفاق سياسي ‎يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ ‎بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة".

وخلص العبادي إلى القول، إن "‎مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من ‎أي مصلحة حزبية أو فئوية".

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.