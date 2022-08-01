العبادي يدعو للحوار والتفاهمات "مهما كانت النتائج"

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، يوم الاثنين، الأحزاب السياسية إلى الحوار والتفاهمات مهما كانت النتائج لحفظ أمن العراق واستقراره.

وقال العبادي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف، لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".

ووجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الإثنين، نداء جديداً للتيار الصدري والإطار التنسيقي لـ"ضبط النفس"، محذراً أن التحشيد الجماهيري قد يخرج عن السيطرة ويفضي الى العنف.

وتعقيباً على كلام العامري، وضع وزير الصدر صالح محمد العراقي، يوم الإثنين، 3 شروط لقبول دعوة رئيس تحالف الفتح هادي العامري للحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.

وكان الصدر أعلن "تحرير" المنطقة الخضراء، ودعا العراقيين للمشاركة بتغيير النظام السياسي والدستور في العراق.

فيما دعت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الإطار التنسيقي، أنصارها إلى التظاهر عند الخامسة عصرا أمام أسوار الخضراء، مبينة أنها ستكون بحضور قيادات في الإطار والحشد الشعبي، ولن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره.