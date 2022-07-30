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العبادي يبدي استعداده لتقريب وجهات النظر بين التيار والإطار: للخروج من عنق الأزمة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T14:16:04+0000
العبادي يبدي استعداده لتقريب وجهات النظر بين التيار والإطار: للخروج من عنق الأزمة

شفق نيوز/ أبدى رئيس تحالف "النصر" رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم السبت، استعداده لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي لإنهاء الأزمة القائمة بين الجانبين والتي تفاقمت إلى حد انطلاق أنصار التيار بتظاهرات غاضبة في البلاد.

وقال العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة الى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح ابنائه هو الكلمة السواء التي يجب ان نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات".

وأعرب العبادي عن أمله من "الكتل جميعا، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد".

وتابع بالقول إنه "من هذا المنطلق نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الاخوة للخروج من عنق الأزمة، وابعاد الوطن والمواطنين عن اي فتنة".

وتمكن أنصار الصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع وذلك تنديدا بترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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