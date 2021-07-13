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العبادي يبحث مع بارزاني اوضاع البلد والانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T12:46:12+0000
العبادي يبحث مع بارزاني اوضاع البلد والانتخابات

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في محافظة اربيل، اليوم الاربعاء، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الأوضاع في العراق والاستعدادات للانتخابات المقبلة. .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للعبادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان في بداية اللقاء قدم العبادي وبارزاني تعازيهم الحارة لعوائل الشهداء بفاجعة مستشفى الحسين في الناصرية.

واضاف البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة مجمل الأوضاع التي يشهدها البلد وتوحيد الجهود من أجل خدمة المواطنين اضافة الى ملف الانتخابات وأهمية أن تجرى في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 بأجواء من العدالة والشفافية ورفض أي ضغوط تمارس على الناخب.

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