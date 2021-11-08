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العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

Category: سیاسة

Date: 2021-11-08T13:00:45+0000
العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، على ضرورة دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات العراقيين.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وبحثا مجمل تطورات الاوضاع التي يشهدها البلد وتداعيات نتائج الانتخابات، والحراك السياسي الذي يشهده البلد حاليا.

واضاف انه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بخصوص المرحلة المقبلة، واهمية الاستقرار السياسي الذي سينعكس ايجابا على جميع مفاصل الحياة، وتوفير ما يحتاجه البلد وابناء شعبنا.

يشار إلى أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وصل الى العاصمة بغداد الاسبوع الماضي واجرى لقاءات بعدد من زعماء الكتل السياسية للتباحث بالشأن السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً.

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