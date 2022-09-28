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العبادي: هناك توافق بين معسكر إيران ومعسكر الغرب وأمريكا على استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T13:15:10+0000
العبادي: هناك توافق بين معسكر إيران ومعسكر الغرب وأمريكا على استقرار العراق

شفق نيوز/ قال رئيس ائتلاف "النصر" رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الأربعاء، إن هناك توافق بين معسكر إيران من جهة، ومعسكر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى على حفظ الأمن والإستقرار في العراق.

وقال العبادي خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، إنه "بشكل عام هناك توافق بين معسكر ايران معسكر الغرب وأمريكا ربما ايضا دول خليجية بضرورة الحفاظ على استقرار العراق وهذا أمر جيد ويصب بمصلحتنا"، مشيرا إلى أن عدم إستقرار العراق ينعكس بشكل سلبي على المنطقة والعالم في ظل الحرب القائمة ضد أوكرانيا.

وعن المحاولات الجارية لعقد حوار بين التيار الصدري والاطار لتجاوز الازمة السياسية الراهنة قال العبادي، إن الإطار مستعد للحوار في كل شيء، لكن هذا لا يعني أنهم مستعدون للتنازل عن مرشحهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبمناسبة حلول ذكرى احتجاجات تشرين في العراق ذكر رئيس ائتلاف النصر، ان تشرين ثورة الشباب وكانت بعيدة عن الطائفية والعرقية ولا يجوز تخوين الشباب وهم أمل المستقبل.

كما حذر العبادي قائلا :سقوط النظام يعني سقوط الدولة، وهذا يعني التوجه نحو الفوضى، والفوضى لا يريدها سوى من يملك السلاح وبالتالي لن يبقى للناس من يحميها.

وأردف بالقول لا يمكن حدوث انقلاب عسكري، و زمن السيطرة على الاذاعة وإعلان البيان رقم واحد لن يجدي اصبح من الماضي.

ودعا العبادي من اسماهم "العقلاء والحريصين على البلد إلى ان يمنعوا الانزلاق نحو الفوضى"، منوها إلى أن 200 الف من القوات الامريكية لم تستطع ضبط النظام بعد 2003.

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