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العبادي معلناً ترحيبه بدعوة الكاظمي: المرحلة حرجة وخفض التصعيد ضرورة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T18:05:00+0000
العبادي معلناً ترحيبه بدعوة الكاظمي: المرحلة حرجة وخفض التصعيد ضرورة

شفق نيوز/ أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، ترحيبه بالحوار الذي دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الأربعاء.

وقال العبادي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ارحب بدعوات التهدئة، ونزع صواعق التوتر، وإنه دليل على الشعور بالمسؤولية"، مضيفا ان "المرحلة حرجة، وخفض التصعيد ضرورة، وتلمّس مخارج للأزمة الراهنة حاجة وطنية كبرى لا تحتمل التأجيل".

وتابع، ان "المواطنين ينتظرون حلا لمعاناتهم، ومهمة الساسة التعاون لتقديم حلول لمصلحة الوطن".

ودعا الكاظمي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي".

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