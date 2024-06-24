العبادي: أحزاب الإطار دعتني لحصد أرواح الصدريين بـ"الطائرات" عند دخولهم الخضراء

شفق نيوز/ أقر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الاثنين، بقيام بعض أحزاب الإطار بحثه على قتل أتباع مقتدى الصدر عند دخولهم للمنطقة الخضراء في تظاهرات عام 2016، مؤكدا أن تلك الأحزاب طلبت منه استخدام الأسلحة والطائرات لحصد أرواحهم، حسب تعبيره.

وقال العبادي في لقاء تلفزيوني ببرنامج "مواجهة" الذي يقدمه هشام علي وتبثه قناة الشرقية حول سؤال يخص اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري، إن "بعض الأحزاب ضمن الأطار طلبوا مني استخدام السلاح والطائرات لحصد أرواح الناس (المتظاهرين)"، مؤكداً أن "المتظاهرين اقتحموا مكتبي في ذلك الوقت ما اعتبرته الأحزاب خرق للسيادة، لكني لم استخدم القوة بحقهم كونهم مواطنين".

وتابع العبادي: "أخبرتهم عن موضوع خرق السيادة أن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء لكن ذلك الخطأ لا يعتبر خرقاً للسيادة"، متسائلاً "هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين؟".

ولفت العبادي الى أن "دخول الصدريين للمنطقة الخضراء كان خطأ من قبل الصدر واختلفت معه حول الأمر وطلبت منه مغادرة المنطقة الخضراء بعد 24 ساعة".