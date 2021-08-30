العبادي: المنطقة مقبلة على انهيارات كبيرة ويجب عدم الاعتماد على الآخرين

شفق نيوز / قال رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، يوم الاثنين، إن المنطقة مقبلة على انهيارات كبيرة، وأن تصحيح العلاقات مع الجمهور السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وذكر العبادي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المصالح المشتركة على أساس دعم السيادة هي الحل الأمثل للحفاظ على أمن العراق دون الاعتماد على الآخرين".

وتابع: "عرض علينا إدخال قوات أجنبية على الأرض لمقاتلة داعش ورفضنا ذلك"، مردفا "دخلت في معركة حقيقية لانهاء فساد الجيش إبان حرب التحرير واستطعت الاعتماد على قادة حقيقيين لمحاربة داعش وتغيير المعادلة".

وأضاف رئيس ائتلاف النصر، أن "هناك أشخاصاً مناسبين في مكان غير مناسب، وهناك أشخاصاً غير مناسبين في مكانٍ مناسب في الدولة العراقية".

وبشأن انتخابات تشرين المقبل، أشار العبادي إلى أنه "كان أول الداعين للانتخابات المبكرة، وأن الجمهور مؤخراً فرض إرادته"، مردفا بالقول "التصادم مع الجماهير المحتجة في تشرين أمر خطير نجم عنه المئات من الشهداء".