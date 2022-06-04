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العبادي: العائدات المالية من النفط يتم التحكم بها بشكل غير مدروس في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-06-04T16:33:26+0000
العبادي: العائدات المالية من النفط يتم التحكم بها بشكل غير مدروس في العراق

شفق نيوز/ انتقد رئيس ائتلاف "النصر" رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم السبت، طريقة التحكم بالإيرادات المالية المتحققة من الصادرات النفطية في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد، شيوخ عشائر وأعيان محافظة ذي قار، وفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي.

وذكر البيان أن العبادي تحدث "حول الانسداد السياسي المتمثل في فشل تشكيل حكومة قادرة على إدارة العراق وخدمة شعبه وسد حاجات جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد اليوم، رغم امتلاكه ثروات وعائدات مالية من الصادرات النفطية والتي لا يتم إدارتها بشكل سليم ويتم التحكم فيها بشكل غير مدروس".

العبادي إلى امكانية تجميد الخلافات والتوجه نحو الهدف "الأكبر وهو إخماد نار الفتنة وتوحيد الكلمة"، وفقا للبيان.

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