العاهل الأردني: أمن العراق جزء من أمننا القومي وندعم خطوات حكومته

شفق نيوز/ اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الجمعة، استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال الملك عبدالله في كلمة ألقاها أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة جدة بالسعودية: لقد حذرنا مرارا من استمرار ازمة سوريا دون حل وقد دفع الشعب السوري الشقيق ثمنها غاليا وانعكست علينا جميعا، معربا عن ترحيبه بعودة سوريا الى الجامعة العربية.

وأشار إلى أن استقرار العراق استقرار لمنطقتنا وأمنه جزء من أمننا القومي، وإننا في هذا الصدد، ندعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية، بما يعيد للعراق دوره ومكانته ضمن محيطه العربي، ويعزز استقراره وازدهاره وسيادته على أراضيه، ونتطلع للبناء على مؤتمر بغداد الأول ومؤتمر بغداد الثاني، في تعزيز التعاون الإقليمي مع العراق.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.