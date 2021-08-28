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العاهل الأردني: العراق يلعب دوراً مركزياً في تعزيز الحوار الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T11:03:35+0000
العاهل الأردني: العراق يلعب دوراً مركزياً في تعزيز الحوار الإقليمي

شفق نيوز/ أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين يوم السبت على دور العراق في مد جسور الحوار وتعزيزه على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال العاهل الأردني في كلمة خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اجتماعنا في هذا المؤتمر دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الاقليمي والدولي من خلال تبني سياسية التوازن والانفتاح المبنية على القواسم المشتركة".

وأضاف أن لقائنا اليوم يعكس حرصنا على سيادة القانون ووحدة اراضيه ودعم الشعب في التنمية والتقدم والازدهار.

الملك عبد أشار إلى أنه منذ اعوام يعمل العراق في ترسيخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات القادرة على مواكبة التقدم وتحقيق آمال شعبه وتطلعاته ولذلك فإن دعم العراق في هذه الجهود هي اولوية لنا جميعا.

ومضى بالقول "ندعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة التطرف والارهاب إضافة إلى مساعيها في إعادة الإعمار وتعزيز وحدة واستقرار العراق، منوها إلى أن أمن واستقرار العراق من امننا وأزدهاره من ازدهارنا، والعراق القوي يشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي الاقليمي وايجاد بيئة للتعاون بين دول المنطقة.

وتابع الملك عبدالله القول: ينعقد هذا المؤتمر في ظل التطورات حساسة منها نقص الأمن الغذائي وتبعات كورونا ولا يمكن تجاوزها من دون وجود ارضية تقرب وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون والشراكة، ولا بد من فتح الباب أمام تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

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