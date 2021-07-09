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العاني: السلاح المنفلت ونفوذ الميليشيات يقوض الأمن الانتخابي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-09T09:42:28+0000
العاني: السلاح المنفلت ونفوذ الميليشيات يقوض الأمن الانتخابي

شفق نيوز / أكد النائب عن حزب تقدم، ظافر العاني، يوم الجمعة، أن انتشار السلاح المنفلت وتزايد نفوذ المليشيات، لا يوفر بيئة آمنة لانتخابات نزيهة وعادلة.

وذكر العاني، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "ضعف إجراءات الحكومة في وضع حد لهذه الممارسات ربما يساعد على تدني نسب المشاركة الجماهيرية".

وأضاف أن "بقاء القوات الأمريكية أو خروجها، قرار تتخذه الحكومة وفق حاجتها الفعلية للمساعدة الدولية في مكافحة الإرهاب، أما استهدافها من قبل الميليشيات فانه يغرق العراق في مشكلات أمنية كما ويضعف الدولة العراقية".

ولفت العاني، إلى أن "هذه الأعمال العدائية لا تلبي مصالح وطنية وإنما تعكس الرغبات الإيرانية التي ترتبط بها هذه الميليشيات لاستخدامها ورقة في مفاوضاتها مع واشنطن حول الملف النووي".

واستهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب فتح صناديق الاقتراع، في واحدة من أهم الانتخابات التي طالب بها المحتجون، إذ لم يتبق سوى 90 يوماً على إجراء الانتخابات العامة في العراق.

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