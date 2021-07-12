سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العام المقبل.. تحرك نيابي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-12T18:54:20+0000
العام المقبل.. تحرك نيابي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن تحرك نيابي لتحديد موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2022.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركا من من قبل اللجان المعنية لإرسال مقترح إلى الحكومة يتضمن تحديد موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق القانون النافد للعام 2018".

وأوضح أن المقترح يتضمن إجراء الانتخابات في العام المقبل 2022.

وأضاف الدوبرداني أن "الحكومة، حسب القانون، هي من تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتنسيق والاتفاق مع المفوضية، ومن ثم يقوم البرلمان بالمصادقة على الموعد". 

وتابع، أن "هناك فراغا تشريعيا ورقابيا مع غياب مجالس المحافظات غير مرتبطه بالإقليم"، مردفا بأن "وجودها بات ضروريا لمراقبة عمل دوائر المحافظة وخطة تنمية الأقاليم والمشاريع وتوزيعها على المناطق حسب الكثافة السكانية بالمحافظة". 

وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً، بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعا يتضمن إلغاء المجالس المحلية في البلاد لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.

وأقيمت آخر انتخابات للمجالس محلية في العراق عام 2013 قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.

وقرر البرلمان العراقي في عام 2018 تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها في نهاية 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.

related

المفوضية: كركوك تشترك في انتخابات مجالس المحافظات من دون وافدي 2013

Date: 2019-07-22 14:50:09
المفوضية: كركوك تشترك في انتخابات مجالس المحافظات من دون وافدي 2013

الاقاليم النيابية تكشف عن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات

Date: 2021-04-14 14:44:09
الاقاليم النيابية تكشف عن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات

البرلمان يصوت مبدئيا على الغاء مجالس المحافظات واعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء"

Date: 2019-10-08 14:44:24
البرلمان يصوت مبدئيا على الغاء مجالس المحافظات واعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء"

مطالبة بمراعاة التداخل المذهبي في الدوائر الانتخابية بديالى

Date: 2020-08-19 09:36:08
مطالبة بمراعاة التداخل المذهبي في الدوائر الانتخابية بديالى

كتل سياسية تطرح رؤية جديدة بشأن الانتخابات المقبلة

Date: 2021-03-11 14:46:20
كتل سياسية تطرح رؤية جديدة بشأن الانتخابات المقبلة

بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

Date: 2021-02-04 08:33:31
بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

مجلس النواب يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

Date: 2019-10-08 15:15:01
مجلس النواب يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

الكورد يعترضون على "صفقة" تمت بين العرب والتركمان بشأن كركوك

Date: 2019-07-27 14:17:03
الكورد يعترضون على "صفقة" تمت بين العرب والتركمان بشأن كركوك