العام المقبل.. تحرك نيابي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن تحرك نيابي لتحديد موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2022.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركا من من قبل اللجان المعنية لإرسال مقترح إلى الحكومة يتضمن تحديد موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق القانون النافد للعام 2018".

وأوضح أن المقترح يتضمن إجراء الانتخابات في العام المقبل 2022.

وأضاف الدوبرداني أن "الحكومة، حسب القانون، هي من تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتنسيق والاتفاق مع المفوضية، ومن ثم يقوم البرلمان بالمصادقة على الموعد".

وتابع، أن "هناك فراغا تشريعيا ورقابيا مع غياب مجالس المحافظات غير مرتبطه بالإقليم"، مردفا بأن "وجودها بات ضروريا لمراقبة عمل دوائر المحافظة وخطة تنمية الأقاليم والمشاريع وتوزيعها على المناطق حسب الكثافة السكانية بالمحافظة".

وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً، بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعا يتضمن إلغاء المجالس المحلية في البلاد لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.

وأقيمت آخر انتخابات للمجالس محلية في العراق عام 2013 قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.

وقرر البرلمان العراقي في عام 2018 تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها في نهاية 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.