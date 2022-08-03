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العامري يؤيد مبادرة الكاظمي "وكل الخيّرين الساعين" للخروج من الأزمة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T13:21:04+0000
العامري يؤيد مبادرة الكاظمي "وكل الخيّرين الساعين" للخروج من الأزمة

شفق نيوز/ أعلن زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، يوم الاربعاء، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار شامل هدفه الخروج من الأزمة السياسية، مجدداً دعوته إلى التهدئة وضبط النفس.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نؤكد ما اكدناه سابقا ان لا حل للازمة الحالية الا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد".

واضاف "لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 1/8/2022 بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذي دعا فيه الى حوار وطني شامل".

واكد العامري "نشد على ايدي كل الخيرين الساعين للوصول الى مخرج لهذه الازمة يرضي كل الاطراف".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد استقبل في وقت سابق اليوم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وناقش الجانبان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، تخويل قادة الإطار زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري بالتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها العراق.

وبحسب المصدر فإن "قادة الإطار التنسيقي خولوا العامري بالتفاوض مع الصدر والموافقة على أي قرار يتخذه الأول".

وأضاف أن الحوار ما بين العامري والصدر ربما ينطلق خلال اليومين المقبلين، مردفا بالقول إن هناك مساعي لفتح قنوات حوار بين الطرفين.

هذا ومن المقرر أن يعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي لمناقشة اخر التطورات السياسية ومساعي فتح قنوات حوار وتواصل مع التيار الصدري.

وكان الكاظمي قد طرح مبادرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد، كما طرح العامري مبادرة ايضا إلا أنها واجهت موافقة بشروط "قاسية" من قبل الصدريين.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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