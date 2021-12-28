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العامري يؤكد على 5 مطالب بشأن انسحاب القوات القتالية الأجنبية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-28T14:10:09+0000
العامري يؤكد على 5 مطالب بشأن انسحاب القوات القتالية الأجنبية

شفق نيوز / قدم رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، يوم الثلاثاء، خمسة مطالب، بشأن خروج القوات الأجنبية القتالية من العراق، وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المقرر للانسحاب.

وشدد العامري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "انسحاب القوات القتالية الاجنبية ( بصنوفها كافة ) من العراق، في حلول ٣١ /١٢ /٢٠٢١ وعدم القبول بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أية ذريعة كانت".

وأضاف: "يجب تسليم القواعد أو الأجنحة من القواعد العراقية التي تشغلها القوات الأجنبية كافة، بعد ٣١ /١٢ /٢٠٢١  إلى الجيش العراقي أو الأجهزة الأمنية، خصوصاً قاعدتي حرير وعين الأسد".

ونوه العامري، إلى أن "أية حاجة لوجود المستشارين أو المدربين أو الفنيين يجب أن تقدر الحاجة من قبل القيادات العسكرية العليا بشكل دقيق (الأعداد والاختصاصات ومكان الاحتياج لكل صنف من الصنوف) مع بيان الأسباب بشكل واضح، وأن يكون ذلك وفق توافق مكتوب بين الحكومة العراقية والأمريكية، ووفقا للقوانين العراقية النافذة".

وتابع: "دخول وخروج جميع المستشارين والفنيين والمدربين وفق القوانين التي تضمن احترام سيادة البلد"، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية "تحقيق السيادة الكاملة على الأجواء العراقية".

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