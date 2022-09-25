العامري يوجه عبر روسيا رسالة تخص تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الأحد، ضرورة إنهاء الأزمة وتشكيل "حكومة الخدمة الوطنية".

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالعاصمة بغداد السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف ووكيل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لروسيا الإتحادية أليكسي فرولكين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء، "العلاقات الثنائية و تعزيزها على كافة الاصعدة بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادة العراق". واكد

العامري على "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية ، وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

ويسعى الإطار التنسيقي الشيعي، الى تشكيل حكومة توافقية جديدة لكنه يصطدم برفض كبير من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أخفق بتشكيل حكومة اغلبية وطنية، ما دعاه الى سحب نوابه من البرلمان.

ويمر المشهد السياسي العراقي بمأزق خطير بعد فشل الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول 2021 بتشكيل حكومة جديدة والوصول الى انسداد سياسي، دفع بأنصار التيار الصدري الى اعتصام مفتوح أمام البرلمان قبيل اقتحامه واقتحام القصر الحكومي، والدخول باشتباكات مسلحة مع القوى الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء في شهر اب الماضي حيث خلفت تلك الاشتباكات عشرات القتلى ومئات الجرحى من الطرفين.