العامري يوجه رسالة إلى "العدو" ويقول: سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق

شفق نيوز/ قال زعيم منظمة بدر هادي العامري، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، "ضحى بنفسه" من أجل تحرير العراق من تنظيم داعش.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل سليماني، وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد.

وقال العامري في حديث خلال مؤتمر صلح عشائري في محافظة صلاح الدين، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحاج سليماني بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر مننا، وكان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من اجل العراق وتواجد بالخطوط الامامية، فقد استشهد في سبيل العراق".

وأضاف "اذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".

والأحد الماضي، أطلق مجهولون صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، سقط معظمها على أبنية سكنية، فيما سقط أحدها قرب حاجز أمني، ما أدى إلى إصابة جندي.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سفارة بلاده ببغداد، تعرضت الأحد الماضي، لهجوم بعدة صواريخ، بينها ثلاثة لم تنفجر، محذرا إيران من مقتل أي أمريكي هناك.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب "حزب الله" العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع وجود القوات الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية، في يناير الماضي، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، عقب مقتل سليماني والمهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.