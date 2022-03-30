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العامري يوجه رسالة للتحالف الثلاثي: قلوبنا مفتوحة للتفاهم

Category: سیاسة

Date: 2022-03-30T10:06:49+0000
العامري يوجه رسالة للتحالف الثلاثي: قلوبنا مفتوحة للتفاهم

شفق نيوز/ دعا زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، يوم الأربعاء، التحالف الثلاثي -انقاذ وطن- إلى حوار لحل المشاكل العالقة، والتي تسببت بعرقلة تشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيس للجمهورية.

وقال العامري في حديث للصحفيين بعد اجتماع في مكتبه لقوى مقاطعة جلسة البرلمان، "نعتقد ان طريق كسر الإرادات واستبعاد الأطراف الأخرى لن يؤدي لاستقرار العراق، فكلامنا للقوى السياسية وبالأخص التحالف الثلاثي، أن قلوبنا مفتوحة للتوصل إلى حل للخروج من الانسداد السياسي".

بعد فشل محاولة أولى في 7 شباط/فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي السبت الماضي عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح"، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كورديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

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