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العامري يهاجم "تظاهرات تشرين": "فتنة" مهّد لها البعث

Category: سیاسة

Date: 2020-12-12T14:23:30+0000
العامري يهاجم "تظاهرات تشرين": "فتنة" مهّد لها البعث

شفق نيوز/ شن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، هجوما لاذعا على "تظاهرات تشرين" واصفا إياها بـ"الفتنة"، مشيرا إلى أن حزب البعث مهد لها ولتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر خاص لمنظمة بدر، إن "حزب البعث هو الذي اوجد الارضية المناسبة لتنظيم القاعدة ولساحة الاعتصامات وتنظيم داعش، وأيضا مهد لاحداث تشرين واعبر عنها بفتنة تشرين".

وأضاف أن "حزب البعث كان ولا زال وسيبقى هو العدو الاول الذي يهدد العملية السياسية".

وبشان الأزمة المالية التي تعصف بالعراق، اوضح العامري أن "الازمة الاقتصادية الخانقة والمشكلة المالية التي يمر بها العراق، حلها يكون عبر رؤية اقتصادية واضحة صريحة تعتمد على تفعيل القطاع الخاص"، مؤكدا أن "القطاع الخاص هو الذي يوجد الفرص ويعزز ايرادات الدولة".

ودعا زعيم تحالف الفتح إلى "مراجعة حقيقية للنظام المصرفي"، ووصفه بالنظام "البائس"، مشددا على "تطويره".

وكان العراق قد شهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 560 قتيلا من المتظاهرين والقوات الامنية، وفق أرقام الحكومة العراقية.

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