العامري يندد بالقصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويجدد المطالبة بإخراج القوات الأجنبية

شفق نيوز/ أدان رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، "بأشد العبارات" القصف الجوي الأمريكي الذي طال قوات الحشد الشعبي فجر أمس الثلاثاء وهذا اليوم الأربعاء مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، مجدداً مطالبته بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق.

وقال العامري في بيان اليوم، إن "هذا العمل الجبان يُعتبر إنتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وإعتداءً آثماً على كرامة العراقيين، ودليلاً مضافاً واضحاً لا يقبل الشك على كذب الإدعاءات الأمريكية بحصر تواجدهم في العراق "بالمستشارين والمدربين"، بل هو دليل قطعي على إن تواجدهم هذا، هو قتالي صرف سواء في قاعدتي عين الاسد وحرير، أم في باقي القواعد الاخرى".

وأكد على "ضرورة إخراج القوات الأمريكية، وكل قوات التحالف الدولي من العراق فورا، إذ أن بقاءهم سيؤدي الى مزيدٍ من إراقة الدماء العراقية الطاهرة، ويسبب إرباكاً للوضع الأمني، وإعادة العراق الى المربع الأول من عدم الإستقرار"، مردفا بالقول "إن تواجدهم لا يوجد له أي غطاء دستوري أو قانوني".

وقصف طيران مسير أمريكي، في وقت سابق من صباح اليوم، مقاراً للحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل جنوب غرب العاصمة بغداد وأوقع ضحايا.

من جهته، قال الجيش الأمريكي في بيان صدر فجر الأربعاء، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

وأمس الثلاثاء، تبنت القوات الامريكية "رسمياً" الهجوم الذي استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس، استهدفت طائرة مسيرة أمريكية عجلة حمل عسكرية نوع بيك أب (حوثية)، عائديتها إلى (كتائب حزب الله) تحمل أعتدة على طريق سريع أبو غريب، غربي بغداد، فيما قامت طائرة مسيرة ثانية بإطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار

وفجر أمس الثلاثاء أيضاً، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين تم إطلاقها من تقاطع الكيلو 35 بمسافة 64 كيلومتر عن القاعدة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).