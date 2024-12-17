العامري ينتقد "ضعف" موقف العراق تجاه سوريا: "الإمام الما يشور محد يزوره"

شفق نيوز/ انتقد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، يوم الثلاثاء، موقف العراق تجاه ما حدث ويحدث في سوريا، مؤكداً على ضرورة عدم السكوت على "احتلال" الاراضي السورية.

وقال العامري في كلمة له خلال استضافته في "منتدى الحوار السياسي" الذي تقيمه منظمة بدر وحضرته وكالة شفق نيوز، "لدينا مخاوف في سوريا ويجب أن حساب كل شيء.. نخشى من ان تتحول سوريا الى ليبيا ثانية".

وانتقد العامري موقف العراق تجاه الازمة سوريا مبدياً استغرابه من ذلك الموقف قائلاً، "عجيب ان ترى امريكا وروسيا وتركيا وحتى الكيان الصهيوني يدافعون عن امنهم القومي في سوريا والعراق يقف مكتوف الأيدي"، مضيفاً بالقول، "الإمام الما يشور محد يزوره".

ولفت الى أن "تلاطم الايدولوجيات وتسارع المصالح الدوليه قد يعصف بالوضع السوري وقد يكون هناك من يغذي ديمومه الصراع في سوريا".

وعن الوضعين السوري والعراق وإمكانية حدوث شيء في العراق، استبعد العامري ذلك، وأكد على أنه "لا يمكن ان تصنع تركيا ادلب ثانية شمال العراق".

وأشار العامري إلى، قيامه بعدد من الجولات الميدانية على الحدود العراقية، ووصف الوضع هنالك بأنه "جيد جدا"، وقال، "الحدود ليس كما كانت واليوم الأرض ممسوكة".

وأكد العامري أن "العراق مؤثر اقتصاديا وامنيا وسياسيا في المنطقة".

وأبدى العامري، "توجسه من وضع المجاميع الداعشية الإرهابية في سوريا"، مشيراً الى أن "هناك نفساً يدفع بسوريا الى التقسيم نحو المذاهب والاديان والطوائف".